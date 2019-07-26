الكويت تتبرع بـ5 مليون دولار لوكالة “غوث اللاجئين الفلسطينيين”

سلم مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي تبرعا من دولة الكويت بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي إلى مكتب وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال السفير العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ” أن هذه المساهمة تأتي انطلاقا من دعم دولة الكويت الثابت للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين” لاسيما في سوريا.

واضاف “تهدف هذه المساهمة الى تمكين وكالة (الأونروا) لتقديم خدماتها الأساسية الصحية والتعليمية والاغاثية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين لاسيما هؤلاء الذين يواجهون ظروف صعبة في سوريا منذ إندلاع الأزمة هناك”. وبالنسبة للتحديات المالية التي تواجه وكالة (الأونرو) أكد السفير العتيبي أهمية حشد الجهود الدولية لتوفير الموارد المالية اللازمة للوكالة من أجل مواصلة مهمتها ودورها الذي تلعبه في تقديم خدماتها للفلسطينيين.

وشدد على أن دولة الكويت ستبقى ضمن قائمة أهم الشركاء والداعمين لأنشطة الوكالة الانسانية.