دائماً ما يسعى أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل توفير استهلاك الوقود. لكن هل تنجح محاولاتهم حقاً؟ إليكم 5 خرافات عن أساليب توفير الوقود وحقيقتها.

1. خرافة : تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من عملية استهلاك للوقود

حقيقة: محركات السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعدّل تدفق الهواء مما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفاً

2. خرافة : يجب عليك استخدم الوقود الممتاز بدلاً من العادي

حقيقة : يُفضل استخدام الوقود الممتاز، لكن الوقود العادي، الأرخص ثمناً، لا يؤثر على عمل محركات العديد من السيارات

3. خرافة : نفخ إطارات السيارات بشكل كبير يقلل من عملية الاحتكاك بالأرض مما يسهل عمل المحرك ويوفر استهلاك الوقود

حقيقة : نفخ الإطارات لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، لكنه يقلل من فعالية المكابح ويزيد من مخاطر انزلاق السيارة بشكل كبير

4. خرافة : عدم استخدام مكيف السيارة يوفر الوقود بشكل كبير

حقيقة : في الواقع، استخدام المكيف بدلاً من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يوفر الوقود بشكل أكبر

5. خرافة : تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر عليك الكثير من المال

حقيقة : لا تؤثر أجهزة كهذه على عملية استهلاك الوقود بتاتاً بل قد تشكل عبئاً مادياً عليك