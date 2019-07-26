دائماً ما يسعى أصحاب السيارات إلى إيجاد وسائل توفير استهلاك الوقود. لكن هل تنجح محاولاتهم حقاً؟ إليكم 5 خرافات عن أساليب توفير الوقود وحقيقتها.
1. خرافة : تغيير مصفاة الهواء يسهل عمل المحرك ويقلل من عملية استهلاك للوقود
حقيقة: محركات السيارات الحديثة مزودة بحساسات تنظف وتعدّل تدفق الهواء مما يبقي جهاز تنقية الهواء نظيفاً
2. خرافة : يجب عليك استخدم الوقود الممتاز بدلاً من العادي
حقيقة : يُفضل استخدام الوقود الممتاز، لكن الوقود العادي، الأرخص ثمناً، لا يؤثر على عمل محركات العديد من السيارات
3. خرافة : نفخ إطارات السيارات بشكل كبير يقلل من عملية الاحتكاك بالأرض مما يسهل عمل المحرك ويوفر استهلاك الوقود
حقيقة : نفخ الإطارات لا يوفر الوقود بشكل ملحوظ، لكنه يقلل من فعالية المكابح ويزيد من مخاطر انزلاق السيارة بشكل كبير
4. خرافة : عدم استخدام مكيف السيارة يوفر الوقود بشكل كبير
حقيقة : في الواقع، استخدام المكيف بدلاً من فتح النوافذ عند القيادة على الطرق السريعة يوفر الوقود بشكل أكبر
5. خرافة : تعمل أجهزة توفير الوقود بفعالية كبيرة وتوفر عليك الكثير من المال
حقيقة : لا تؤثر أجهزة كهذه على عملية استهلاك الوقود بتاتاً بل قد تشكل عبئاً مادياً عليك
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