إيران تعلن موعد تشييد محطة “بوشهر” النووية الثانية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أنه سيتم البدء بإنشاء المحطة النووية الثانية في بوشهر في النصف الأول من شهر أغسطس (آب) المقبل.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، اليوم (الجمعة)، قال صالحي، حول إعادة تصميم مفاعل «أراك»: «تقوم لجنة مشتركة في إعادة تصميم المفاعل، مكونة من إيران والصين وبريطانيا، بعملها بشكل جيد، لذلك نحن سعداء بالعمل، حيث تمت إعادة هيكلة مفاعل (أراك) بعد عدة أشهر من التوقف».

وأوضح صالحي أنه سيتم في النصف الثاني من شهر أغسطس (آب) المقبل، البدء بصب الأساسات في محطة بوشهر الثانية، ووفقاً لخطة السنوات الست المقبلة، ستكون المحطة الثانية جاهزة للتشغيل، وفي السنوات الثماني التالية للسنوات الست المقبلة ستكون محطة بوشهر الثالثة جاهزة.

وتأتي تصريحات صالحي في أعقاب إعلان إيران التخلي عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وفرض عقوبات على طهران.