قالت المنظمة العالمية للارصاد الجوية اليوم الجمعة ان الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي شهدته الكثير من دول اوروبا خلال اليومين الماضيين قد اثر سلبيا على وسائل النقل والبنى التحتية في القارة.

واضافت المنظمة في بيان ان هذا الارتفاع في درجات الحرارة قد شمل مناطق في كل من المانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا مع تسجيل درجة حرارة تفوق الأربعين درجة مئوية في فرنسا للمرة الأولى.

واوضحت ان هذا الارتفاع القياسي الثاني من نوعه خلال اقل من شهر له أيضا تأثير سلبي على صحة الانسان والبيئة ما حدا بخدمات الأرصاد الجوية الوطنية في الدول الأوروبية بإصدار تحديث دوري بدرجات الحرارة المتوقعة والمخاطر المرتبطة بها لاسيما حرائق الغابات.

وتوقعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ان يؤدي تدفق الهواء الساخن الى نقل الحرارة حتى اقصى شمال أوروبا وهو ما يزيد بالتالي من معدلات انصهار الجليد القطبي.

يذكر ان عددا من الدول الأوروبية قد اعلنت تخفيض سرعة القيادة على الطرق السريعة لاسيما للشاحنات الثقيلة كما تعطلت بعض خطوط القطارات بسبب انحراف السكك الحديدة بفعل ارتفاع درجات الحرارة غير العادي.