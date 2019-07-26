وفيات يوم الجمعة 26 يوليو 2019

ياسين محمد حسن الحواج، 81 عاما، شيع، الرجال: ضاحية مبارك العبدالله، غرب مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 99077257، النساء: حسينية أبا ذر الغفاري (دار الهجر)، الشعب، ق 5، ش 57، م 2، بجانب مسجد عمار بن ياسر، تلفون: 99895818.

عباس جاسم محمد الدريع، 99 عاما، شيع، الرجال: المنصورية، حسينية آل ياسين، تلفون: 99079563، النساء: حطين، ق 3، ش 305، م 26.

أحمد سالم أحمد عبدالسلام، 81 عاما، شيع، الرجال: بيان، ق 6، ش 4، ج 2، م 7، تلفون: 50208080، النساء: خيطان، ق 1، ش 144، م 11، تلفون: 99117077.

نبيهه عبدالحسين سلمان، أرملة محمد عبدالله الأمير، 75 عاما، شيعت، الرجال: كيفان، ش فهد براك الصبيح، ق 2، م 5، حسينية عبدالله الحسين الأمير، تلفون: 97777723، النساء: الجابرية، ق 8، ش 14، م 6، تلفون: 99016778، (ملحوظة يوم السبت ثاني أيام العزاء).

مريم خليفة الخليفة، أرملة سعود علي العتيبي، 74 عاما، تشيع التاسعة صباح يوم غد السبت، الرجال: جنوب السرة، الشهداء، ق 5، ش 521، م 26، تلفون: 96630314 – 98856167، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق 5، ش 42، م 58، تلفون: 90029901.

يوسف حامد ضحوي اللبدان العنزي، 20 عاما، شيشع بعد صلاة عصر يوم غد السبت بمقبرة صبحان، عزاء الرجال في المقبرة فقط، تلفون: 99754225.