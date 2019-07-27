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غرافيتي لوجوه ضحايا الثورة في السودان

روسيا اليوم
منذ 57 دقيقة
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قرر فريق من الناشطين السودانيين رسم نحو 30 وجها لضحايا الثورة ، رسوم غرافيتي جدارية تتوزع في مناطق تجمع رئيسة في الخرطوم، تذكر بتضحيات كثيرين في سبيل مبادئ آمنوا بها.

 

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