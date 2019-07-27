غرافيتي لوجوه ضحايا الثورة في السودان

قرر فريق من الناشطين السودانيين رسم نحو 30 وجها لضحايا الثورة ، رسوم غرافيتي جدارية تتوزع في مناطق تجمع رئيسة في الخرطوم، تذكر بتضحيات كثيرين في سبيل مبادئ آمنوا بها.