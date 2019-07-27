اكدت الكاتبة الكويتية امل الرندي اليوم السبت أهمية تحفيز الطفل على القراءة باعتبارها مهمة إنسانة ضرورية.

وقالت الرندي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بعد مشاركتها في (ملتقى عبري الأول للطفولة) الذي اقيم في ولاية عبري بسلطنة عمان واختتم أعماله يوم الخميس الماضي “لا يكفي أن نؤلف ونطبع كتاب الطفل إنما علينا أن نهتم بوصوله إلى الطفل” مشددة على ان ذلك يحتاج إلى أنشطة ومبادرات من مؤسسات رسمية وخاصة.

ودعت الى تضافر جهود كل من له علاقة بأدب الطفل وحياة الطفل وكل من يشعر بمسؤولية وطنية وإنسانية تجاه المستقبل.

وعن مشاركتها في (ملتقى عبري الأول للطفولة) ذكرت انه تم تسليط الضوء على تجربتها الناجحة التي أسستها في العام الماضي عندما كانت رئيسة للجنة أدب الطفل في رابطة الأدباء والكتاب الكويتيين وهي “مبادرة أصدقاء المكتبة” والتي تهتم بأن يؤخذ بعين الاعتبار عند كتابة قصص الأطفال الرسوم وشكل الغلاف ونوعية الورق.

وذكرت الرندي انها التمست أثناء مشاركتها في الملتقى اهتماما بارزا بأدب الطفل وبالطفل عموما لافتة الى انه تم التركيز على الخبرة الشخصية لها والتجارب الكويتية الاخرى في أدب الطفل.

وبينت ان الملتقى تضمن ايضا ورشة عمل للأطفال حول كتابة القصة وتعزيز القراءة واختيار القصص المناسبة لهم.

واكدت ان مشاركة الكتاب الكويتيين في الملتقيات الادبية الخليجية يعد من الروافد المهمة في تطوير الادب الكويتي في شتى مجالاته ولاسيما في ادب الطفل بخاصة ان “الكويت تزخر بالعديد من كتاب الادب الذي يشار لهم بالبنان”.

واشادت بالتكريم الذي حظيت به من القائمين على الملتقى العماني حيث تم تقديم درعا تذكارية لها بمناسبة مشاركتها في تلك الفعالية الادبية.(النهاية) م أ / ن ب ش