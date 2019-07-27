أعلنت السلطات المغربية اليوم السبت تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة متطرفين موالية لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمدينة طنجة شمالي البلاد.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان ان عناصر الخلية الإرهابية تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 عاما من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب سبق له أن قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

واضاف البيان ان المعطيات الأولية أفادت بأن أفراد الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية ل(داعش) وذلك بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة. ومنذ التفجيرين الانتحاريين بمدينتي الدار البيضاء في 2003 ومراكش في 2011 شدد المغرب إجراءاته الأمنية وعزز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.