وفيات يوم السبت 27 يوليو 2019

مبارك حمود عايض غنيم العازمي، «48 عاماً»، شيع، للرجال: الظهر، ق3، ش6، ج3، م16، للنساء: علي صباح السالم، ق3، ش8، م30، ت: 99750768 – 67000688.

مريم حسن عابدين حسين عابدين، أرملة عبدالله حسين عبدالله جاسم، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية الإمام الحسين، سلوى، ق1، ش المتنبي، قسيمة 201، للنساء: الزهراء، ق5، ش517، م8، ت: 55955955.

خالد براك خلف الشلاش، «60 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، بمقبرة صبحان، للرجال: سلوى، ق12، ش1، م100، للنساء: سلوى، ق12، ش1، م102، ت: 90905454 – 94400487.

هزاع عبدالله مطلق المطيري، «63 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: الأندلس، ق10، ش20، م209، مقابل الدائري الخامس، للنساء: الأندلس، ق3، ش1، م87، ت: 66645996 – 55222369.

«»