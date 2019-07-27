أكدت وزارة الصحة أن جميع المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية غير خاضعة للتسعيرة وفق قائمة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الصيدليات الأهلية التي بدأت الوزارة تطبيقها يوم الخميس الماضي.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي اليوم السبت إن الأدوية والمكملات الغذائية هي التي تخضع للتسعيرة في جميع الصيدليات مشددا على أن مخالفة التسعيرة جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار البدر إلى أن الوزارة بدأت يوم أمس الأول تطبيق قائمة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الصيدليات الأهلية والتي تحتوي على تخفيض سعر 291 دواء بنسبة أكثر من 50 في المئة.

وذكر أنه لمعرفة الأسعار أو لتقديم البلاغات عن أي مخالفات يمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الإنترنت ضمن أيقونة الخدمات الإلكترونية.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في شهر مايو الماضي الانتهاء من خفض أسعار 291 دواء في الصيدليات الأهلية بنسب متفاوتة تعدى بعضها ال 50 في المئة وذلك ضمن المرحلة الخامسة من تطبيق الأسعار المعتمدة في محاضر اجتماعات لجنة التسعيرة الخليجية بالإضافة إلى أدوية أخرى.