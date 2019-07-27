دعا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي اليوم السبت الى ضرورة “الاتعاظ” من التجارب السابقة لمنع التصعيد في المنطقة وتجنب الاجراءات التي تزعزع الأمن والاستقرار فيها والامتناع عن استخدام المعدات العسكرية لحل الخلافات السياسية.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الايرانية عن بن علوي قوله خلال لقائه أمين المجلس الأعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني انه “يتعين على كافة الدول مراعاة قوانين السلامة ولا سيما في مضيق هرمز وأيضا الابتعاد عن الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى تفاقم الأزمة او تكلف نشاطها التجاري والدول الاخرى نفقات هي في غنى عنها”.

من جهته أكد شمخاني ان بلاده ستواصل سياستها القائمة على “ضبط النفس والتفاهم” مع دول الجوار داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة تأمين الوضع الأمني في المنطقة عبر التعاون الاقليمي.

ورأى شمخاني ان “التدخل الأجنبي لن يؤدي الى أي نتيجة سوى تعقيد المشاكل الراهنة”.

وبشأن احتجاز بلاده ناقلة نفط بريطانية أوضح شمخاني انه “خلافا للقرصنة البحرية البريطانية عبر احتجازها غير القانوني لشحنة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق فإن احتجاز طهران لناقلة نفط بريطانية جاء في الاطار القانوني التام وتنفيذا للقوانين ومن أجل حماية الملاحة البحرية”.

وكان الوزير العماني وصل الى طهران في وقت سابق اليوم في زيارة تهدف الى بحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.