رئيس مجلس النواب العراقي في زيارة رسمية للكويت

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له إلى الكويت اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

وقالت شبكة (الدستور) الاخبارية في بيان لها إنه كان في استقبال الحلبوسي لدى وصوله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم والنائب صلاح خورشيد والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري والقائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت محمد رضا الحسيني.

من جهة ثانية أقام الغانم مأدبة غداء اليوم على شرف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وحضر المأدبة النواب صلاح خورشيد ومحمد الدلال وخالد الشطي، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري، ومحافظ حولي الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح، ومحافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، ومحافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، ومحافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الاحمد الصباح، ومحافظ مبارك الكبير محمود بوشهري، ومحافظ الجهراء ناصر الحجرف. كما حضرها من الجانب العراقي اعضاء الوفد الزائر الذي يضم عددا من نواب البرلمان العراقي والمحافظين بالاضافة الى القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت محمد رضا الحسيني. يذكر ان رئيس مجلس النواب العراقي وصل والوفد المرافق له الى البلاد في وقت سابق اليوم في رسمية تستغرق ثلاثة ايام.