أقيمت اليوم السبت مراسم سحب قرعة بطولة (كأس محمد السادس) للأندية العربية الابطال (2019-2020) وذلك بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه ووزير الشباب والرياضة المغربي الطالبي العلمي ووفود الاندية العربية.

واسفرت القرعة عن مواجهات قوية مثل المباراة التي ستجمع نادي السالمية الكويتي بنظيره نادي القوة الجوية العراقي.

فيما اوقعت القرعة النادي العربي الكويتي في مواجهة الاتحاد الاسكندري المصري ونادي الكويت الكويتي في مواجهة نظيره الشرطة العراقي .

ومن ابرز المباريات التي اسفرت عنها هذه القرعة جاءت كالتالي شباب الاردن في مواجهة النجم الساحلي التونسي والجيش السوري في مواجهة (نواديبو) الموريتاني والمريخ السوداني في مواجهة الوداد المغربي والاسماعيلي المصري في مواجهة اهلي بنغازي الليبي والنصر العماني في مواجهة الجزيرة الاماراتي والنجمة اللبناني في مواجهة الترجي ومولودية الجزائر في مواجهة ظفار العماني والرجاء المغربي في مواجهة هلال القدس الفلسطيني.

وعلى صعيد متصل قال نائب رئيس النادي العربي الكويتي اسامة حسين في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ظهور نتائج القرعة “ان هذه النتائج تؤشر الى مواجهات قوية فيما جاءت اخرى متوازنة لاسيما بالنسبة للنادي العربي”. واعرب عن تطلعه في تحقيق النادي العربي نتائج ايجابية في هذه البطولة العربية التي تشارك فيها افضل واقوى الاندية العربية.

بدوره اكد أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم رجاء الله السلمي في تصريح ل(كونا) على هامش اعلان نتائج القرعة عن اعتزازه باجراء هذه البطولة بين الاندية العربية لافتا الى انها مؤشر على نجاح اهدافها المتمثلة في ” النهوض بكرة القدم في الدول العربية واذكاء روح التنافس بين فرقها”.

واوضح “ان هذه الدورة العربية التي تحمل اسم كأس محمد السادس تأتي استمرار للدورات السابقة وتكريسا لنهج التميز في اقامة اقوى المسابقات”.

يذكر ان النسخة السابقة التي اقيمت تحت مسمى كأس زايد للاندية العربةي الابطال توج بها النجم الساحلي التونسي عقب فوزه على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.(النهاية) م ر ي / س ع م