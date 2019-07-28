توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي أن يكون الطقس اليوم الأحد مستقرا مع ارتفاع لنسبة الرطوبة خصوصا على المناطق الساحلية ابتداء من ساعات المساء.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الرياح تتحول الى جنوبية شرقية ليكون الطقس حارا ورطبا لاسيما على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل.

وذكر أن الرياح تتحول مرة أخرى الى شمالية غربية ابتداء من بعد غد الثلاثاء مع ارتفاع في درجات الحرارة قد تلامس ال 50 درجة مئوية متوقعا أن تنشط الرياح الشمالية الغربية الخميس المقبل لتصل سرعتها لاكثر من 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار في بعض المناطق.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي (kuwaitmet) والموقع الخاص بإدارة الارصاد الجوية (met.gov.kw).

كما دعاهم إلى عدم الالتفات إلى الاشاعات وتداولها لافتا إلى أن إدارة الارصاد الجوية هي الجهة الوحيدة الرسمية المسؤولة عن إطلاق النشرات والتحذيرات والتقارير الخاصة بالطقس.