“غرب آسيا” للقدم تنطلق في العراق غدا بمشاركة 9 منتخبات

تنطلق يوم غد الثلاثاء النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم بمشاركة تسعة منتخبات منها الازرق الكويتي المشارك لاول مرة منذ رفع الايقاف عنه بشكل دائم. وستبدأ البطولة في كربلاء التي تستضيف المجموعة الاولى المكونة من البلد المضيف ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن فيما ستبدأ منافسات المجموعة الثانية المكونة من الكويت والسعودية والبحرين والاردن باربيل في الرابع من اغسطس المقبل.

وسيقص شريط افتتاح البطولة في كربلاء غدا منتخبا لبنان والعراق ثم يلتقي المنتخب اليمني نظيره الفلسطيني فيما سيكون ملعب (فرانسوا حريري) باربيل مسرحا لمواجهات المجموعة الثانية المقرر انطلاقها في الرابع من اغسطس بلقاء يجمع الاردن بالبحرين يليه لقاء الكويت والسعودية .

وحول نظام هذه النسخة من البطولة فان متصدر المجموعة الاولى سيلتقي متصدر المجموعة الثانية في المباراة النهائية المقررة في كربلاء يوم 14 اغسطس المقبل .

وحول تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2000 فان المنتخب الايراني هو الاكثر تتويجا بلقبها اربع مرات فيما وزعت القاب النسخ الاربعة المتبقية على العراق وسوريا والكويت وقطر .