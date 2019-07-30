مسؤول يمني يشيد بدعم الكويت للمشاريع المؤثرة في حياة اليمنيين

أشاد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي اليوم الاثنين بالدور الإنساني للكويت ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعمها المستمر للمشاريع الحيوية ذات الأهمية والأثر الكبير في نفوس كافة اليمنيين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشرجبي أثناء وضع حجر الأساس لمشروع تأهيل محطة مياه (الحصن) بمحافظة (أبين) بتمويل من (الجمعية الكويتية للاغاثة) وبحضور محافظ (أبين) اللواء أبوبكر حسين سالم ورئيس لجنة الإغاثة في (الجمعية الكويتية للاغاثة) جمال النوري ومدير مكتب الجمعية في اليمن محمود المسباح.

وثمن الشرجبي اسهامات دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا في تنمية اليمن منذ عقود وفي مختلف الظروف وخصوصا في الأوضاع الراهنة.

بدوره أعرب محافظ (أبين) عن شكره وتقديره للكويت على جهودها المبذولة وبصماتها الواضحة في دعم الشعب اليمني بكافة المجالات.

ونوه اللواء سالم بالدعم الكبير الذي تقدمه (الجمعية الكويتية للاغاثة) لتحسين الأوضاع والخدمات في محافظة (أبين) وغيرها من المحافظات اليمنية مؤكدا دعم الحكومة والسلطة المحلية في محافظة (أبين) لكافة الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية والاغاثية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعها وبرامجها في كافة القطاعات.

ويأتي هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 900 ألف دولار ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ سنوات لتحسين إمدادات المياه لمحافظتي (عدن) و(أبين) إضافة الى تزويد الكهرباء للمناطق المحيطة بموقع المشروع.

ويهدف المشروع الذي ينفذ عبر (مؤسسة ينابيع الخير) اليمنية لتنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل تأهيل وصيانة وتشغيل 10 آبار وتأهيل مبنى المحطة الكهربائية وقسم الصيانة وتوريد وتركيب وتشغيل محول كهربائي بقدرة 10 ميغاواط لتشغيل آبار المياه.

يذكر أن المراحل السابقة شملت الربط الكهربائي لثماني آبار مياه في مديريتي (خنفر) و(زنجبار) بمحافظة (أبين) وتأهيل (محطة مياه عدن الكبرى) وربط الخط الكهربائي لخط (جعار-الحصن) بمعداته وأجهزته وبناء محطة تحويلية بقوة 10 ميغاواط وترميم غرف معدات الضخ وتأهيل الآبار.