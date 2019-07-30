دشنت (الجمعية الكويتية للاغاثة) اليوم الاثنين توزيع 180 سلة غذائية على النازحين من محافظة (الحديدة) والمتواجدين في مخيم (الرباط) بمحافظة (لحج) اليمنية.

وقال رئيس لجنة الإغاثة في الجمعية جمال النوري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال فعالية التدشين “إن توزيع هذه المساعدات يهدف لتخفيف معاناة إخواننا النازحين حيث تفي السلة بحاجة غالبية الأسر لمدة شهر تقريبا”.

وأضاف النوري أن المشروع الذي تنفذه (مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية) تم التحضير له بعناية عبر مختصين صحيين ليحتوي أغذية متنوعة ومتكاملة تسهم في علاج حالات سوء التغذية لدى الأطفال.

وأشار الى أن هذا التدشين يأتي ضمن برنامج مساعدات تموله (الجمعية الكويتية للاغاثة) عبر عدة شركاء محليين لتوزيع 10 آلاف سلة غذائية على النازحين من محافظة (الحديدة) في مختلف المحافظات اليمنية.

ولفت إلى أنه لمس خلال حديثه مع المواطنين النازحين تقديرا وثناء لدولة الكويت على مساعدتها في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

بدوره قال مدير عام (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية) رائد إبراهيم ل(كونا) إن هذا المشروع الذي دشن اليوم بتوزيع 180 سلة غذائية يهدف الى توزيع 2500 سلة غذائية متكاملة تغطي احتياج الاسر من الغذاء.

وعبر إبراهيم عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على جهودهم الإنسانية المثمرة في تخفيف معاناة اليمنيين.

وحضر فعالية التدشين مدير مكتب (الجمعية الكويتية للاغاثة) في اليمن محمود المسباح.