تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات النسخة التاسعة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم بمواجهتين الاولى تجمع العراق بلبنان والثانية تجمع اليمن بفلسطين.

وفي اللقاء الاول يسعى صاحب الارض العراق لاسعاد جماهيره التي ستتوافد الى ملعب كربلاء الدولي بتعطشها الدائم للاستمتاع بكرة القدم ومناصرة فريقها ولانجاح البطولة التي لم تنظم العراق مثلها منذ عشرات السنين فيما يسعى المنتخب اللبناني لاثبات قدرته على المنافسة وان تطوره في السنوات الاخيرة لم يكن تطورا مؤقتا.

ويتفوق العراق على لبنان تاريخيا بشكل قاطع اذ تظهر الاحصاءات ان المنتخبين التقيا بشكل رسمي وودي 20 مرة فاز العراق ب13 مقابل فوز وحيد للبنان وحل التعادل بينهما ست مرات.

وفي اللقاء الثاني يطمح المنتخبان اليمني والفلسطيني الى تحقيق نتيجة ايجابية تساعدهما على المنافسة في هذه المجموعة الصعبة في ضوء مشاركة منتخبات تتفوق عليهما فنيا بصورة واضحة.

ورغم صعوبة المجموعة على هذين المنتخبين فانهما يسعيان لان يكونا بمثابة الحصان الاسود لهذه البطولة واثبات مقولة “كرة القدم لاتعرف المستحيل”.

ويتأهل من المجموعة الاولى التي تضم ايضا المنتخب السوري المنتخب الذي سيحل بالصدارة فهي المكان الوحيد المؤدي الى المباراة النهائية.

يذكر ان عدد المنتخبات في هذه النسخة من البطولة تسعة تم توزيعهم على مجموعتين تلعب المجموعة الاولى في كربلاء فيما تلعب المجموعة الثانية التي ستنطلق منافساتها في الرابع من اغسطس المقبل في اربيل.

وتضم المجموعة الاولى سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطين فيما تضم الثانية الكويت والبحرين والاردن والسعودية.