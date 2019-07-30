مسافر أمريكي يعود الى بلاده قادماً من الكويت بقاذفة صواريخ

نشرت عدد من الصحف الامريكية بينها “الواشنطن بوست” أنباء عن توقيف أحد المسافرين الأميركيين لدى عودته من الكويت قادماً الى مطار بالتيمور واشنطن الدولي ، من قبل المسؤولين في المطار بسبب وجود قاذفة صواريخ في إحدى حقائبه.

وقال المسافر، القاطن في ولاية تكساس، لضباط إدارة أمن النقل أنه كان ضابطًا عسكريًا في الخدمة الفعلية عائدًا إلى وطنه (أميركا) من الكويت وأراد الاحتفاظ بقاذفة الصواريخ كهدية تذكارية.

ومن جانبهم أكدو مسؤولو إدارة أمن النقل في المطار أن قاذفة الصواريخ لم تكن تعمل وصادروها وأحيلت لقسم مكافحة الحرائق للتخلص الآمن منها، بينما سمح للمسافر بالعودة لمنزله من خلال الرحلة التالية لرحلته التي فاتته بسبب ما حدث.

ولم يصدر عن السُلطات الكويتية توضيح بهذا الشأن إن كان قادما عبر مطار مدني أم عسكري.