اعلنت الشركة الألمانية للطيران (لوفتهانزا) اليوم الثلاثاء انخفاضا كبيرا بنسبة 25 في المئة في ارباحها بالربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع ذاته من عام 2018.

وقالت الشركة في بيان من مقرها بمدينة (فرانكفورت) جنوب وسط ألمانيا ان ارباحها الصافية بلغت في النصف المذكور 754 مليون يورو (839 مليون دولار).

واضاف البيان ان الانخفاض يأتي رغم ارتفاع حققته الشركة في الربع ذاته في حجم ايراداتها بقيمة 6ر9 مليار يورو (6ر10 مليار دولار) اي بنسبة اربعة في المئة مقارنة مع الربع ذاته من عام 2018.

وعزت الشركة في البيان هذا الانخفاض الى المنافسة الشرسة التي يشهدها قطاع الطيران في اوروبا حيث تتوقع ان تبقى هذه المنافسة مستمرة حتى نهاية العام الحالي لاسيما في ألمانيا والنمسا حيث يشهد قطاع شركات الطيران الرخيصة انتعاشا ملحوظا.

وتأتي هذه الارقام بعد ستة اسابيع من اعلان رئيس الشركة الألمانية كارستن شبور فرض خطة تقشفية صارمة على الشركة التابعة ل(لوفتهانزا) (يورو وينغز) بسبب الارباح الضعيفة التي تقدمها الاخيرة.

وتظهر الارقام التي قدمتها (يورو وينغز) في الاشهر الماضية مدى قوة المنافسة التي يشهدها سوق الطيران الاوروبي في ظل مواظبة شركات اوروبية اخرى ابرزها (ريان اير) و(ايزي جيت) على تقديم عروض طيران رخيصة.