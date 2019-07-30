أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم الثلاثاء ان الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل موعدها منتصف سبتمبر المقبل في ما ستجرى الانتخابات التشريعية في الشهر الذي يليه.

وقال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بافون في تصريح صحفي ان باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في الثاني من أغسطس المقبل حتى التاسع من الشهر نفسه.

واضاف بافون أن الحملات الانتخابية الرئاسية ستنطلق مطلع سبتمبر المقبل حتى ال 14 من الشهر نفسه بينما تتم عملية الاقتراع في اليوم ال 15 على ان تعلن الهيئة النتائج الأولية في اليوم ال 17 .

واكد أن الهيئة لا يمكنها تحديد موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا ما تم اللجوء اليها “خصوصا وأن تحديد يوم الاقتراع يعتمد على معطيات متغيرة تتمثل أساسا في وجود طعون من عدمها وهل ستكتفي هذه الطعون بالطور الأول أم ستذهب إلى الاستئناف”.

في السياق نفسه قال نائب ئيس الهيئة فاروق بوعسكر ان حوالي 15779 مترشحا قدموا طلب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقدها في اكتوبر المقبل.

واضاف بوعسكر عقب لقاء بممثلي الأحزاب السياسية ان الهيئة تلقت رسميا 1579 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بعد غلق باب الترشح أمس الاثنين.

وأضاف بوعسكر أن القوائم تتوزع على 691 قائمة حزبية و724 قائمة مستقلة و164 ائتلافية موضحا ان عدد المترشحين ضمن القوائم بلغ 15779 مترشحا.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل انتخابات تليها انتخابات رئاسية بيد ان وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي الخميس الماضي عجل بالاعلان عن اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ال15 من سبتمبر المقبل.