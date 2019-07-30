وفيات يوم الثلاثاء 30 يوليو 2019

مجيدة عبدالرضا فرج، «77 عاماً»، شيعت، عبدالله المبارك، ق2، ش229، م21، ت: 99013769 – 99045870.

عادل خليفة محمد الخرس، «65 عاماً»، شيع، للرجال: السلام، ق5، ش503، م15، للنساء: حطين، ق3، ش321، م8، ت: 60068010 – 66660826.

يوسف محمد سالم الحجيلان، «43 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ق9، شارع أبو فراس الحمداني، م14، للنساء: الظهر، ق6، ش4، ج3، م5، ت: 99009093 – 99004123.

أحمد علي محمد الشراح، «59 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: الشعب، ق3، ش31، م15، ت: 90040015 – 97833844.

سكينة عباس حسين الشريف، أرملة سليمان محسن الموسوي، «70 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: مسجد مقامس، الرميثية، بجانب ثانوية فلسطين، للنساء: حسينية السيد علي الموسوي، بنيد القار، ت: 99069316 – 99069410.

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