قدم المنتخب الفلسطيني لكرة القدم اليوم الثلاثاء عرضا مميزا امام نظيره اليمني في منافسات بطولة غرب اسيا لكرة القدم منحه نقاط المواجهة الثلاث رغم استفاقة المنتخب اليمني المتأخرة.

ودخل المنتخب الفلسطيني ملعب كربلاء الدولي بروح تنافسية عالية مكنته من الاستحواذ على ارجاء الملعب كافة وصنع العديد من الفرص المتنوعة.

ولم يدم صبر الفلسطينيين طويلا في هذا الشوط اذ تمكن اللاعب ياسر حمد في الدقيقة 26 من استغلال هجمة بدأت من الجبهة اليمنة بعرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليحولها عبداللطيف البهداري برأسه نحو منطقة الستة ياردة ليتابعها حمد برأسه داخل الشباك اليمنية.

واستمر الاستحواذ الفلسطيني على الشوط الاول دون وجود اي ردة فعل قوية من المنتخب اليمني حتى اطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم المنتخب الفلسطيني.

وفي الشوط الثاني او كما يوصف بشوط المدربين دخل المنتخب اليمني بطريقة مختلفة راميا بجل ثقله الى الامام مقابل تراجع واضح للمنتخب الفلسطيني نحو مناطقه الخلفية للحفاظ على الهدف.

واستطاع المنتخب اليمني خلال هذا الشوط من اظهار بعض الفنيات والمهارات الخاصة بلاعبيه واقترب كثيرا من احراز هدف التعادل لولا الاستعجال فيما سنحت خلال هذا الشوط ايضا العديد من الفرص المرتدة للمنتخب الفلسطيني لتعزيز النتيجة لكنها لم تستغل.

وبهذه النتيجة يتقاسم المنتخب الفلسطيني صدارة المجموعة الاولى مع المنتخب العراقي برصيد ثلاث نقاط .

وتضم المجموعة الاولى الى جانب منتخبات العراق ولبنان وفلسطين واليمن المنتخب السوري الذي لم يستهل مشواره في البطولة بعد.