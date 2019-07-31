أيندهوفن يودع أبطال أوروبا مبكرا

ودع أيندهوفن الهولندي، بطل أوروبا السابق، تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الثاني عقب خسارته 2-1 أمام مستضيفه بازل السويسري الذي تأهل بقاعدة الهدف خ

وكالات – أبوظبي ودع أيندهوفن الهولندي، بطل أوروبا السابق، تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور الثاني عقب خسارته 2-1 أمام مستضيفه بازل السويسري الذي تأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وضرب سيلتيك ، الفائز باللقب الأوروبي في 1967، موعدا مع كلوج الروماني في الدور المقبل عقب فوزه 2-صفر على أرض نومي كليو بطل إستونيا ليتفوق 7-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفاز أيندهوفن في مباراة الذهاب 3-2 لكنه تأخر بهدف بعد ثماني دقائق إثر تسديدة هائلة من إراي كومارت مدافع بازل من 20 مترا وأدرك بروما التعادل لأيندهوفن بضربة رأس منتصف الشوط الأول.

وأهدر الضيوف العديد من الفرص لحسم التأهل لكن جاءت العقوبة من المهاجم الهولندي ريكي فان فولفسفينكل عندما سجل هدف فوز بازل في الدقيقة 68 بتسديدة من مدى قريب.

وتقدم سيلتيك بهدف ألكسندر كولينيتس بالخطأ في مرماه قبل أن يكلل الجناح الأوكراني ماريان شفيد مشاركته الأولى مع بطل أسكتلندا بهدف في الوقت بدل الضائع بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني.

وسيخوض سيلتيك مواجهة أصعب أمام كلوج ، الذي حسم التأهل بالفوز 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على مكابي تل أبيب الإسرائيلي عقب التعادل 2-2 في مباراة العودة.

وأدرك مكابي التعادل في مجموع المباراتين بعد هدف التقدم المبكر من نيك بلاكمان قبل أن تنقلب الأمور بهدفين من خوان إيمانويل كوليو وماريو روندون للفريق الروماني.

وسجل يوناتان كوهين هدف التعادل لمكابي تل أبيب بعد الاستراحة لكن كلوج صمد أمام الضغط لينتزع بطاقة الصعود.

كما تأهل أبويل نيقوسيا على حساب سوتيسكا نيكفيتش من الجبل الأسود بعد الفوز 4-صفر في مجموع المباراتين بفضل ثلاثية الصربي أندريا بافلوفيتش في ظهوره الأول بالتشكيلة الأساسية مع بطل قبرص.

وكان بافلوفيتش شارك كبديل قرب النهاية في مباراة الذهاب التي انتهت بالتفوق 1-صفر لكنه ترك بصمة مؤثرة في لقاء الإياب.

وفاز أولمبياكوس اليوناني 4-صفر على فيكتوريا بلزن التشيكي ليصعد أيضا بعد التعادل دون أهداف في مباراة الذهاب.

وأكمل دينامو زغرب فوزه 5-صفر في مباراتي الذهاب والعودة على سابورتالو من جورجيا وسيلعب في الدور المقبل مع فرنسفاروش المجري الذي تفوق 4-2 في مجموع المباراتين على فاليتا.