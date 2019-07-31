“المواشي”: وصول الشحنة الأولى من الأغنام الرومانية الى البلاد بحرا

أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الاربعاء وصول الشحنة الأولى من الأغنام الرومانية بحرا على متن سفينتها (الشويخ) عبر قناة السويس مرورا ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في تصريح صحفي ان هذه الشحنة جاءت تحقيقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الشركة لتحقيق الأمن الغذائي عبر تنويع المصادر والمنتجات على نحو يحقق الاستقرار والتوازن في توفير اللحوم الحمراء على مدار العام.

وأضاف ان هذه الخطوة جاءت بعد دراسات للأسواق المصدرة للأغنام إلى ان تم اختيار رومانيا التي تعد رابع أكبر منتج للأغنام في الاتحاد الأوروبي باعتبارها احد مصادر اللحوم الحمراء المعتمدة لدى الشركة مشيرا الى ان الشركة ستستورد الأغنام أيضا من دول عدة أخرى.

وأوضح ان الشركة قامت بتزويد أعداد من هذه الشحنة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي تلبية لاحتياجات السوق لديهم من الأضاحي وتوفيرها خلال عيد الأضحى المبارك لافتا الى ان شحنة الاغنام ستوزع كأضاحي في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي الجديد في منطقة الري.

وأشار إلى قيام الشركة بتطبيق كافة الاشتراطات والمعايير العالمية على جميع السفن التابعة لها مثل توفير طبيب بيطري متخصص مرافق طوال فترة الرحلة وتوفير طاقم فني كامل أيضا للمتابعة اليومية للأغنام.

يذكر ان شركة نقل وتجارة المواشي تأسست باعتبارها شركة كويتية مساهمة عامة في 1973 وتمتلك سفن مخصصة لنقل الماشية كما انها أقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في المنطقة.