أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاربعاء استعدادها لتوفير احتياجات عيد الأضحى المبارك ومواجهة اي محاولات لرفع الأسعار واستغلال بعض المحتكرين والمستغلين للمواسم والأعياد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان ادارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدأت قبل اسابيع بحملات تفتيشية على المحافظات الست لمراقبة الاسعار والتأكيد على عدم التلاعب فيها والتزام المحلات التجارية بالتخفيضات والتنزيلات التي تقدمها.

وأضافت ان الفرق التفتيشية جالت في الاسابيع الماضية ولا تزال عبر خطة وضعها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على المحلات والأسواق التجارية للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير المعمول بها.

وأوضحت انها شكلت فرق نسائية متخصصة للرقابة على الصالونات النسائية للتأكد من التزامها بلائحة الأسعار المعلنة وعدم استخدام ادوات ومواد غير مرخصة.

وأكدت ان الفرق خصصت جولات لسوق الاغنام وبشكل دوري للوقوف على التزامها بعدم استغلال موسم عيد الاضحى المبارك لافتة الى التركيز على محلات الحلويات ومدى التزامها بالنظم المعمول بها.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى ضرورة التقدم بأي شكوى أو ملاحظة سواء في مجال التلاعب بالأسعار أو الغش في سلعة عبر الخط الساخن 135 أو التوجه للمراكز التابعة للقطاع.