قالت وزارة الأشغال العامة الكويتية اليوم الاربعاء انها عقدت اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات الحكومية للوقوف على التجهيزات والاستعدادات الجارية لموسم الأمطار المقبل.

وأضاف وكيل الوزارة اسماعيل الفيلكاوي في تصريح صحفي ان الاجتماع بحث خطة الطوارئ الموضوعة لمواجهة ما قد يصاحب موسم الأمطار المقبل من سيول الى جانب الاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية ذات الصلة.

واشار الفيلكاوي الى ان هناك لجنة تنسيقة ستقوم بزيارات عدة للمواقع التي تعرضت للسيول في موسم الأمطار العام الماضي لتحديد المناطق الحرجة.

وذكر ان فريق الدراسات الجيولوجية سيقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية بالاشراف على خطة العمل الموضوعة مشيدا بجهود جميع الجهات الحكومية في متابعة وتنفيذ خطة العمل لتذليل جميع الصعوبات.

حضر الاجتماع كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة الداخلية وشركة نفط الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وإدارة الطيران المدني والهيئة العامة للبيئة ووزارة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للطرق والنقل البري.