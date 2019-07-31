وفيات يوم الاربعاء 31 يوليو 2019

نورية محمد إسماعيل الحمر، أرملة عبدالكريم حسن مقامس، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: الدسمة، مسجد النقي، للنساء: الشعب، ق6، حسين البكاي، ت: 99841550 – 66262300.

أحمد بردان جاعد ثاني، «36 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66066061.

منيرة محمد الجارالله، أرملة سليمان جارالله حسن الجارالله، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: كيفان، ق1، شارع القدس، م9، ت: 24915091.

دغيمان سلطان الحميدي المطيري، «48 عاماً»، شيع، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: سعد العبدالله، ق9، ش924، م30.

جميلة عبدالله رضا، أرملة عثمان محمد الشايع، «81 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق5، ش1، مسجد الوزان، للنساء: جابر العلي، ق6، ش6، م22، ت: 96080517 – 65760857.

فارس مشعل غازي العتيبي، «11 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، خيطان، ق5، ش41، م5، ت: 55557001.

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