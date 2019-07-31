وزير الدفاع التونسي يترشح لانتخابات الرئاسة

قرر وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

سكاي نيوز عربية – أبوظبي قرر وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الأربعاء، الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكان عدد من البرلمانيين قد جمعوا توقيعات لتأييد ترشيح الزبيدي لخوض الانتخابات، التي ستشهد منافسة كبيرة على ما يبدو.

والزبيدي طبيب وسياسي، يبلغ من العمر 69 عاما، ويشغل منصب وزير الدفاع منذ 12 سبتمبر عام 2017 في الحكومة الحالية، تقلد عددا من المناصب الوزارية السابقة في فترات مختلفة.

وكان الزبيدي وزير دولة مكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا بين 1999 و2000، ثم وزير الصحة في عام 2001 في حكومة محمد الغنوشي الأولى.

وبعد الثورة التونسية، وفي تغيير وزاري في حكومة محمد الغنوشي الثانية في 27 يناير 2011، أصبح الزبيدي وزير الدفاع خلفا لرضا قريرة.

واستمر الزبيدي في نفس المنصب حتى 13 مارس 2013. وفي 12 سبتمبر 2017، عينه رئيس الوزراء يوسف الشاهد في منصب وزير الدفاع الوطني.

ترشيح الشاهد

من جهة أخرى، قال حزب تحيا تونس الليبرالي إنه سيرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المبكرة.

وتوفي الرئيس السبسي ، وهو أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي وحر في تونس بعد انتفاضة 2011، ووضعت البلاد جدولا زمنيا لاختيار خلفه في انتخابات بعد أن أدى محمد الناصر رئيس البرلمان القسم رئيسا مؤقتا للبلاد حتى موعد إجراء انتخابات.

ويقول محللون إن الشاهد هو أحد أبرز المنافسين على المنصب في سباق ينتظر أن يشهد تنافسا محتدما.

ويتوقع أيضا أن يعلن مهدي جمعة رئيس الوزراء السابق ترشحه وآخرين.

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بعد وفاة السبسي عن تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل بدلا 17 نوفمبر، فيما سيبدأ تقديم الترشحات للاستحقاق الانتخابي في الثاني من أغسطس.