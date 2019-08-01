أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية بدء تسجيل الراغبين في الالتحاق بمعاهد التدريب للفصل التدريبي الأول 2019/2020 لما دون الثانوية في الفترة من يوم الأحد 18 أغسطس الحالي حتى يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس ان التسجيل يشمل الحاصلين على شهادة الصف التاسع حدا أدنى لمعاهد التدريب (بنين – بنات) وللحاصلين على شهادة الصف الخامس حدا أدنى لمعهد التدريب المهني (بنين).

وأضافت انه يمكن الاطلاع على الشروط والتخصصات المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.paaet.edu.kw) وحسابات الهيئة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي على تويتر وانستغرام (paaet_prmo@).