وفيات يوم الخميس 1 اغسطس 2019

نواف أحمد عبدالله السبيعي، «31 عاماً»، شيع، للرجال: في المقبرة، للنساء: صباح السالم، ق4، ش7، م13، ت: 65588974 – 99965123.

فاطمة طالب محمد طالب، أرملة يوسف يعقوب عبدالرزاق خلف، «84 عاماً»، شيعت، للرجال كيفان، ق4، ش فهد سليمان الفهد، م7، للنساء: الجابرية، ق8، ش16، م5، ت: 99016757.

إبراهيم عبدالله سالم الغفيلي، «84 عاماً»، شيع، للرجال: الزهراء، ق3، ش305، م33، للنساء: الشهداء، ق1، ش109، م35، ت: 50749071.

فاطمة ذو الفقار علي، زوجة حمزة عباس عبدالله عبدالعزيز، «84 عاماً»، شيعت، حسينية الشامية، ق6، ش62، م15، ت: 97851560 – 99104090.

عادل سيد جواد سيد علي الناصر، «56 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية آل ياسين، المنصورية، للنساء: الدعية، ق2، ش27، م6، حسينية بوحمد «عصراً فقط»، ت: 50673232 – 69666269.

عبدالله فرج ضحوي المطوطح، «16 عاماً»، شيع، الجهراء، سعد العبدالله، بجانب مسجد رقية المزيني، ت: 60059983 – 66554637.

سعود سالم الرشيدي، «69 عاماً»، شيع، الفردوس، ق3، ج11، ش1، م3، مقابل السجن المركزي، ت: 55664234 – 99579891.

عباس جاسم محمد أشكناني، «22 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الجمعة، حسينية البلوشي، الجابرية، ت: 66688877.

أمينة عيسى السعد، أرملة حمد سعد الخضر، «88 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: الشامية، ق8، ش سكينة بنت الحسين، م19، للنساء: الشامية، ق8، ش سكينة بنت الحسين، م21، ت: 97575120 – 97777725.

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