رسميا.. ألميريا يعلن انتقال ملكيته إلى تركي آل الشيخ

أعلن نادي ألميريا الإسباني انتقال ملكيته بشكل رسمي إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعدما أتم اتفاقه مع المالك السابق للنادي ألفونسو جارسيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر تويتر: “مالكنا الجديد تركي آل الشيخ، سيخصص 200 ألف يورو لدعم مؤسسة ألميريا”.

وكان تركي آل الشيخ قد وصل اليوم الجمعة إلى نادي ألميريا لإتمام عملية شراء النادي الإسباني الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية.

ومن المقرر أن يعلن آل الشيخ الذي يعد أول مالك أجنبي لألميريا، عن بعض الخطوات الخاصة بتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وباع آل الشيخ حصته في نادي بيراميدز المصري مؤخرا، قبل أن يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكدت تقارير إسبانية أن صفقة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين أخرى دفعها المستثمر السعودي لتسوية ديون النادي.