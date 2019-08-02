- كشف مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عن نجاح قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقيا في سوق (آل ثابت) في مديرية (قطابر) بمحافظة (صعدة) كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية.
وبحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الجمعة ان الأفارقة المحررين “بينهم 20 امرأة وطفلين” كانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق (آل ثابت) وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الاسلحة.
واضافت انه رافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز (الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية) وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.
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