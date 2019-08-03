قالت في بلدية الكويت اليوم السبت إن حصيلة حملة (اطمئن) التي أطلقتها بهدف إخلاء العزاب من المناطق السكنية أسفرت خلال شهر يوليو الماضي عن استجابة أصحاب 119 منزلا مخالفا لإخلائها من العزاب بعد توجيه الانذارات لهم.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة بالبلدية في بيان صحفي أنه تم اخلاء العزاب من 120 منزلا بعد قطع التيار الكهربائي عنها من إجمالي 558 منزلا مخالفا تم رصدها من قبل الفرق الرقابية خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن الجولات الميدانية التي تنفذها الفرق الرقابية في البلدية تحت اشراف لجنة متابعة الحد من ظاهرة العزاب مستمرة ضمن إطار حملة (إطمئن) التي انطلقت بداية يوليو الماضي.

وذكرت أن جولات الفرق تسير وفق الخطة الموضوعة طبقا لجدول زمني وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة العدل ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأكدت البلدية جديتها في التعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين بشأن وجود سكن عزاب داخل المناطق السكنية والنموذجية والتعامل معها أولا بأول سواء عن طريق الخط الساخن (139) أو عبر حسابات البلدية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الموطنين والمقيمين الى التعاون مع الادارات المختصة في بلدية الكويت للابلاغ عن وجود عزاب في المناطق السكنية ليتسنى لها التعامل مع هذه البلاغات واتخاذ الاجراءات الرقابية بشأن اخلائهم تطبيقا للقوانين التي تحظر سكنهم في هذه المناطق.