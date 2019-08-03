أكد رئيس بعثة الحج الكويتية فريد عمادي اليوم السبت أن جميع أعضاء البعثة على أهبة الاستعداد لاستقبال حجاج الكويت في الأراضي المقدسة قائلا انه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بهذا الأمر.

وأضاف عمادي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب وصوله الى مكة المكرمة لترؤس وفد بعثة الحج الكويتية لموسم حج هذا العام أن جميع أعضاء البعثة بدأوا المهام المنوطة بهم لخدمة حجاج الكويت.

وأضاف أن خدمة ضيوف الرحمن (الحجيج) من القربات التي يتقرب بها الإنسان الى ربه وخدمتهم عمل عظيم وجليل.

وأثنى عمادي على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمة الحجيج قائلا إن “هذا ليس بغريب عليهم بل ان بعثات العالمين العربي والإسلامي عموما وبعثة الحج الكويتية تلمس ذلك بشكل جلي وواضح من خلال الخدمات الكثيرة المقدمة للحجاج والتسهيلات الكبيرة التي يحظون بها بدءا من وصولهم السعودية وحتى نهاية موسم الحج”.

بدوره أشار نائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد المطيري في تصريح مماثل ل(كونا) الى الجهود التي تبذلها فرق البعثة ولجانها من أجل خدمة الحملات وحجاج الكويت.

وقال المطيري إن “ثقتنا كبيرة بجميع رؤساء وأعضاء الفرق في البعثة بعد أن تم اختيارهم جميعا بعناية كبيرة ووفق التخصصات المطلوبة للعمل” موضحا أن “بعثة الحج الكويتية تدعم جميع فرق العمل وتذلل كافة الصعوبات التي قد تواجههم لهذا يجب استثمار المهارات لصالح العمل في البعثة من أجل خدمة الحجاج”.

وأكد “اننا جئنا لخدمة حجاج الكويت وعلينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا” داعيا لجان البعثة وفرقها الى العمل بروح الفريق الواحد.

وأشار الى أن حملات الحج الكويتية بدأت بالتوافد الى الأراضي المقدسة وسيكتمل وصولها في الأيام المقبلة وهو ما يحتم على جميع أعضاء البعثة بذل مجهودات مضاعفة لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم.