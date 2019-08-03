اجرى منتخب الكويت الوطني اليوم السبت مرانه الاخير قبيل مواجهة المنتخب السعودي في بطولة (غرب آسيا) لكرة القدم المقررة يوم غد الاحد.

وشارك في التمرين الذي قاده المدرب الكرواتي روميو جوزاك ومساعده ثامر عناد في ملعب (هندرين) باربيل كل لاعبي الازرق.

وعقب الانتهاء من التمرين قال مساعد مدرب المنتخب ثامر عناد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان استعدادنا لمباراة الغد مع المنتخب السعودي كأستعدادنا لأي مباراة في البطولة بالرغم من انها ذات طابع خاص للتاريخ التنافسي الطويل بين المنتخبين اذ يطلق على مواجهتنا مع السعودية “ديربي الخليج”.

واكد عناد ثقته بتقديم لاعبين الازرق مستوى يليق بتاريخ منتخب الكويت مبينا ان “الاعداد كان جيدا للبطولة والامكانات والرغبة موجودة لدى لاعبينا”.

ومن جهته قال اللاعب عمر الحبيتر في تصريح مماثل ل(كونا) ان “مباراة الغد ضد الاخضر السعودي مهمة جدا بالنسبة لنا لتحقيق انطلاقة جيدة بهذه البطولة”.

واضاف الحبيتر “اننا نهدف لتقديم افضل مستوى لدينا وحصد نقاط ديربي الخليج كاملة”.

ومن المقرر ان تنطلق يوم غد الاحد منافسات المجموعة الثانية في ملعب (فرانسوا حريري) في مدينة اربيل بلقاءين الاول بين البحرين والاردن والثاني بين الكويت والسعودية .