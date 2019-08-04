بومبيو “واثق للغاية” من بناء تحالف بحري في الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد إنه “واثق للغاية” في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء

وكالات – أبوظبي قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، إنه “واثق للغاية” في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين.

وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له مع وزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا .

وكانت الولايات المتحدة طلبت، من بريطانيا وفرنسا وألمانيا المشاركةَ في التحالف البحري لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي المساعي إلى إنشاء هذا التحالف بعد قيام إيران باختطاف سفينة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، وبعد اعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.