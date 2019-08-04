أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد رسميا مع اللاعب جونيور فيربو قادما من نادي ريال بيتيس الاسباني للمواسم الخمسة المقبلة لغاية 30 يونيو 2024.

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني إنه عزز صفوف الفريق الأول بضم الظهير الاسباني بصفقة مقابل 18 مليون يورو (نحو 9ر19 مليون دولار) بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 12 مليون يورو (نحو 3ر13 مليون دولار) فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 200 مليون يورو (نحو 1ر222 مليون دولار).

وأضاف أن اللاعب سينضم إلى كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي في معسكرها التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن اللاعب الذي سيبلغ 22 عاما مع نهاية أغسطس الجاري هو من اللاعبين الواعدين في مركز الظهير الأيسر في أوروبا ولعب على الرغم من انه ولد في جمهورية الدومينيكان مع المنتخب الاسباني تحت 21 سنة وساهم في فوزه ببطولة أمم أوروبا 2019.

ووصل جونيور إلى نادي (ملقا) الاسباني وهو بعمر 6 سنوات ونشأ في صفوفه وانتقل بعد اللعب في عدة أندية إلى نادي ريال بيتيس في 2014 حيث واصل اللعب في فرق الشباب ثم خاض في فبراير 2018 مباراته الرسمية الأولى مع الفريق الأول.

لعب 29 مباراة في الموسم 2018-2019 منها 24 مباراة في الدوري الإسباني وأربع مباريات في الدوري الأوروبي ومباراة في كأس الملك الإسباني كما سجل ثلاثة أهداف في الدوري الإسباني.