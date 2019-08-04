اعلنت شركة نقل وتجارة المواشي (مواشي) الكويتية اليوم الاحد عن تحقيقها ارباحا صافية بلغت 3ر1 مليون دينار كويتي حوالي (2ر4 مليون دولار امريكي) خلال النصف الاول من عام 2019.

وقالت الشركة في بيان صحفي نشر على موقع (بورصة الكويت) ان ربحية السهم بلغت 3ر6 فلس حوالي (7ر20 سنت امريكي).

وأوضحت ان الموجودات المتداولة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 30 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار) مقارنة مع 29 مليون دينار (نحو 95 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تغير بلغت 33ر3 في المئة.

وأشارت الشركة إلى أرباح الربع الثاني من عام 2019 حيث بلغ صافي أرباحها نحو 668 ألف دينار (بنحو 1ر2 مليون دولار) بربحية 1ر3 فلس للسهم الواحد نتيجة تحسن هوامش أرباح المبيعات الخارجية في حين بلغت إجمالي الايرادات التشغيلية بنحو 2ر16 مليون دينار (بنحو 53 مليون دولار).

يذكر أن شركة نقل وتجارة المواشي شركة كويتية مساهمة عامة أسست عام 1973 بموجب مرسوم أميري وتعمل على نقل وتوزيع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة وهي مدرجة في بورصة الكويت ويبلغ رأس مالها بنحو 6ر21 مليون دينار (نحو 28ر71 مليون دولار.