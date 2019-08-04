أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اليوم الأحد أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة ولم تسجل حتى اليوم اي حالات وبائية او امراض محجرية بين الحجاج.

وقال الربيعية في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) إن عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات الصحية في مستشفيات المملكة العربية السعودية بلغ أكثر من 233 الف حاج وحاجة.

وأضاف أن المملكة دأبت دائما على تسخير جميع الامكانيات البشرية والمادية سعيا منها لتحقيق راحة وسلامة وامن حجاج بيت الله الحرام من خلال تكاتف وتعاون جميع الادارات والاجهزة الحكومية ومنها وزارة الصحة التي تقدم افضل الخدمات (الوقائية والعلاجية والاسعافية).

وأوضح أن الوزارة تقدم هذا العام خدماتها العلاجية والتشخيصية لضيوف الرحمن من خلال اكثر من 30 ألفا من كوادرها التخصصية مشيرا الى متابعة الوزارة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الامراض الدولية.

وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي والمناظير الهضمية اضافة الى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

يذكر ان وزارة الصحة السعودية هيأت لموسم حج هذا العام (1440-2019) في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة 25 مستشفى و156 مركزا صحيا بسعة سريرية تبلغ 5000 سرير.