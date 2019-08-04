أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد عن ترحيب الكويت بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وأكد المصدر أهمية هذه الوثيقة باعتبارها “ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وصياغة مستقبل مشرق للأشقاء”.

وثمن الجهود التي بذلتها كافة الأطراف وتعاونهم على تغليب مصلحة وطنهم العليا للوصول إلى التوقيع على هذه الوثيقة “الحيوية والهامة” مؤكدا “وقوف الكويت إلى جانب السودان الشقيق ودعمه في ما يحقق أمنه واستقراره”.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في وقت سابق من اليوم بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الجاري.