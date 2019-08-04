وفيات يوم الاحد 4 اغسطس 2019

دلال مبارك الساري المطيري، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: العقيلة، ق1، ش111، م73، للنساء: الفحيحيل، ق10، شارع حمدان الخده، م13، ت: 97988855 – 97211800.

عفاف محمد عبدالرحمن البحر، أرملة عبدالعزيز حمد المشاري، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله السالم، ق1، شارع نصف اليوسف، ج17، ديوان البحر، للنساء: البدع، شارع التعاون، منزل محمد عبدالرحمن البحر، ت: 22562451 – 25666602.

غزيل غزاي فلاح المطيري، زوجة سعود مخلف الجمهور، «66 عاماً»، شيعت، للرجال:‍ صباح الناصر، ق2، ش101، م2، للنساء: صباح الناصر، ق1، ش29، م14، ت: 69966691 – 55665552.

ماجدة عبد ربه الصغير، زوجة مرزوق مثعي الصواغ، «63 عاماً»، شيعت، سلوى، ق7، ش3، م14، ت: 67679090 – 60606052.

شاكر محمود عبدالرحمن فرحان المغربي، «63 عاماً»، شيع، للرجال: العدان، ق8، ش14، م3، للنساء: الشهداء، ق4، شارع علي عبدالوهاب المطوع، م20، ت: 50252444 – 69605482.

أسامة عبدالرحمن محمد الزواوي، «61 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق3، شارع شهاب البحر، م33، للنساء: العدان، ق6، ش12، م13، ت: 99033374.

عائشة عبدالله الريس، أرملة محمد عبدالعزيز الوزان، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ق4، ديوان الوزان، للنساء: اليرموك، ق1، ش1، م40، ت: 22560992 – 25338855.

خالد حمدان محمد العتيبي، «20 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66338555.

مروي مبارك علي فرحان الشمري، «31 عاماً»، شيع، للرجال: العارضية، ق2، ش2، م25، للنساء: الأحمدي، ق2، ش4، م597، ت: 65072121 – 97599788.

عبدالهادي منصور يوسف العطار، «67 عاماً»، شيع، للرجال: الحسينية الجعفرية، الصوابر، للنساء: القصور، ق7، ش29، م18، ت: 92294914 – 66647544.

فهد زياد خلف المطيري، «68 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، العزاء في المقبرة فقط، ت: 55494717.

منصور محمد حسين الخنفر، «94 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش حمود النصف، م33، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش صنعاء، جادة أحمد الهندي، م14، ت: 99047866 – 22519160.

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