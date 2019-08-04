اكدت سفارة الكويت في واشنطن اليوم الاحد سلامة المواطني والطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة وذلك اثر الهجومين المسلحين اللذين وقعا في مدينة دايتون بولاية أوهايو ومدينة إل باسو بولاية تكساس أمس السبت.

وحثت السفارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) جميع المواطنين والطلبة الكويتيين المتواجدين في الولايات المتحدة الامريكية الاستمرار بالتواصل معها ومع القنصليات العامة في لوس أنجلوس ونيويورك.

واكدت السفارة ضرورة الاحاطة بأي طارئ قد يستجد على وضعهم وذلك على أرقام الطوارئ التالية متمنية لجميع المواطنين والطلبة الكويتيين الامن والسلامة.

رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن 12022620758+

رقم طوارئ القنصلية العامة في لوس أنجلوس 13102793644+

رقم طوارئ القنصلية العامة في نيويورك 19172426688+

رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 12023642104+ . (النهاية) ش ص / ر ج