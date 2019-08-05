اسقطت القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم الاثنين طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي ان “المليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة (عدن) بتعاون وتنسيق وثيق مع ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) الإرهابي”.

وبين العقيد المالكي “وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب”.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.