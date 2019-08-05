توفير الاضاحي في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي

أكدت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الاثنين استعدادها وجاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك المقبل عبر توفير الأضاحي والذبائح في مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي لتلبية حاجة المستهلكين وتغطية احتياجات السوق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في بيان صحفي ان شركة المواشي لديها مخزون كاف لتلبية جميع الطلبات المتوقعة من الذبائح خلال عيد الأضحى مشيرا إلى ان مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي يشهدان بداية استقبال أول موسم أضحى لهما.

واوضح ان مسلخ العاصمة يتميز عن غيره من المسالخ الأخرى كونه يحتوي على 75 حظيرة لبيع الأغنام والمواشي الحية بمختلف أنواعها اضافة الى انه المسلخ الوحيد في البلاد الذي يوفر الاضاحي الاسترالية والرومانية.

وأضاف بودي انه يمكن للمستهلك شراء الاضاحي من السوق المركزي من التاجر مباشرة ونقلها إلى المسلخ للذبح والتجهيز بكل سهولة ويسر مبينا ان المسلخ يملك طاقة استيعابية كبيرة اذ يمكنه ذبح 750 رأس من الأغنام والعجول والابل في الساعة الواحدة.

وتعد شركة نقل وتجارة المواشي إحدى شركات الأمن الغذائي في الكويت وأكبر ناقل للأغنام الحية في العالم وأقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في المنطقة ولها فروع في الامارات واستراليا وجنوب افريقيا اضافة ان لديها مزرعة لتربية ورعاية الماشية في الكويت والامارات.