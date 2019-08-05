الكويت تدين وتستنكر بشدة حادث التفجير الإرهابي في مصر

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الإثنين عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للارهاب والعنف مؤكدا وقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودها للحفاظ على أمنها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق داعيا المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

يذكر أن سيارة مسرعة كانت تسير عكس السير في شارع (كورنيش النيل) أمام (معهد الأورام) بالعاصمة القاهرة اصطدمت بثلاث سيارات ما أدى إلى انفجارها وسقوط 19 قتيلا و30 مصابا بالإضافة إلى وجود أشلاء لمجهولين لم يتم التعرف عليهم بعد.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق من اليوم أن الحادث وقع نتيجة عمل “إرهابي” وذلك باستخدام سيارة تحمل بداخلها كمية من المتفجرات.

وأوضحت أن “تحريات الوزارة المبدئية أظهرت وقوف حركة (حسم) التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ هذه العملية الإرهابية”.