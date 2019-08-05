وفيات يوم الاثنين 5 اغسطس 2019

خالد عبدالله بطي القايد العدواني، «17 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان العداوين، العمرية، للنساء: سعد العبدالله، ق9، ش901، م145، ت: 60741277 – 55115401.

طليعه حنش مجيد، أرملة محمد صالح العنزي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج3، م8، ت: 55502333 – 99651574.

عائشة عثمان شاهر، أرملة عبدالله محمد شعران العجمي، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: سعد العبدالله، ق6، ش608، م4، للنساء: القصر، ق3، ش5، ج16، م4، ت: 91111139 – 51377777.

بزه سليمان ناصر الحمدان، أرملة عبدالرحمن فهد الحمدان، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الحمدان، الفنطاس، ق2، ش16، مقابل مسجد الحمدان، للنساء: مبارك الكبير، ق7، ش2، م9، ت: 99366974 – 99773292.

حمود عبدالله حسين الشمري، «55 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الثلاثاء، للرجال: النعيم، ق3، ش19، م171، للنساء: العيون، ق2، ش7، م228، ت: 99009038 – 60666663.