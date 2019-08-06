قالت وكالة ادارة الحرائق والكوارث اليابانية اليوم الثلاثاء ان ما لا يقل عن 18347 شخصا نقلوا الى المستشفيات بسبب موجة الحر الشديد التي اجتاحت جميع انحاء اليابان في الاسبوع المنتهي في الرابع من اغسطس الجاري توفي من بينهم 57 شخصا.

واضافت الوكالة في تقرير اولي ان هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات اذ تم نقل 5666 شخص للمستشفيات في الأيام السبعة الماضية وهو ثاني اعلى رقم منذ اصبحت المعلومات متاحة للمقارنة في عام 2008.

واوضحت ان كبار السن كانو هم الاكثر تأثرا بدرجات الحرارة المرتفعة اذ تم نقل نسبة 3ر54 في المئة منهم الى المستشفيات تتراوح اعمارهم بين 65 عاما او أكبر.

واشارت الى انه في طوكيو وحدها تم نقل 1857 شخصا الى المستشفى على مدار الاسبوع بعد الانهيار او إظهار ما بدا على انه اعراض مرتبطة بضربة الشمس.

وحثت الوكالة الناس على شرب الماء بشكل متكرر واخذ قسط من الراحة كإجراء وقائي ضد ضربة الشمس.

وكانت وكالة الارصاد اليابانية قالت في وقت سابق ان مقياس الحرارة تجاوز 38 درجة مئوية في المناطق المجاورة لطوكيو اليوم الثلاثاء.