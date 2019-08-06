اعلن مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي اليوم الثلاثاء عن افتتاح (مدرسة الموسيقى) المخصصة للأطفال والناشئة لتنمية مهاراتهم الموسيقية وذلك في سبتمبر المقبل.

وقال المركز في بيان صحفي إن افتتاح المدرسة سيكون بالتزامن مع انطلاق الموسم الثقافي الثالث للمركز 2019 -2020 ويأتي ضمن جهود القائمين على المركز نحو رعاية واحتضان صنوف الإبداع والفنون والموهوبين.

وأضاف ان التعليم في المدرسة سيتم بفريق مميز من المعلمين المحترفين القادمين من دول مختلفة لتقدم للأطفال والناشئة من سن 6 إلى 12 سنة فرصة تعلم الموسيقى وفق منهج تربوي معاصر.

وأوضح أن المدرسة تهتم بالموسيقى الغربية والعربية وتقدم ضمن تخصصات وبرامج متعددة المستويات دروسا في الآلات الغربية مثل الكمان والفيولا والتشيلو والفلوت والكلارينت والبيانو.

واشار البيان الى اهتمام المدرسة كذلك بمناهج الموسيقى العربية اذ ستقدم دروسا في آلات التخت الشرقي وهي العود والناي والقانون والكمان الشرقي إلى جانب تعليم الصولفيج (قراءة النوتة) والغناء العربي وتدريبات الصوت.

وبين المركز ان الفصول الدراسية في المدرسة تضم ثلاث مواد رئيسة هي مادة العزف الفردي التي تخصص لطالب واحد فقط بحيث يصمم لكل طالب برنامج خاص إضافة إلى مادة علوم الموسيقى ويندرج تحتها الصولفيج والنظرية الموسيقية والغناء وتاريخ الموسيقى وأخيرا مادة العزف الجماعي والتي تنمي قدرات الطلبة والطالبات على التعاون مع موسيقيين آخرين.

وذكر أن مدرسة الموسيقى في المركز تهدف إلى احتضان المواهب الموسيقية للأطفال في الكويت والأخذ بالمناهج الموسيقية المعاصرة والفاعلة والمنتشرة حول العالم لخلق تجربة تعليمية ممتعة.

وتأتي المدرسة رغبة من القائمين على مركز جابر الثقافي بتغذية المشهد الموسيقي بنخبة من الموسيقيين والعازفين القادرين على الإبداع والإتقان وإبراز هوية الكويت الموسيقية.

وبين المركز أن أحد الأهداف القريبة للمدرسة هي تأسيس أوركسترا من الأطفال والناشئة اضافة إلى فرقة للموسيقى العربية من الأطفال والناشئة.

ويبدأ الموسم الدراسي الأول للمدرسة من 15 سبتمبر وحتى 19 ديسمبر من العام الجاري ويمكن للراغبين بالانضمام التسجيل عبر رابط صفحة المركز الرئيسية (www.jacc-kw.com).