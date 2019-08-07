أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاربعاء ان الصاروخين اللذين اطلقتهما يوم امس الثلاثاء “تحذير للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بسبب المناورات العسكرية المشتركة المستمرة”.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية انه تم اطلاق “صاروخين تكتيكيين مسيرين من قاعدة التشغيل الجوي في غربي البلاد وعبرا سماء العاصمة ليضربا بدقة الجزيرة المستهدفة في البحر الشرقي”.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ان “العمل العسكري سوف يكون مناسبة لإرسال تحذير ملائم الى المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية”.

وبدأت المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الاثنين الماضي فيما وجهت بيونغ يانغ تحذيرات متكررة ضد اجراء تلك المناورات.

ووصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان امس الثلاثاء المناورات بأنها “انتهاك لسلسلة من الاتفاقيات المشتركة التي وقعتها مع كوريا الجنوبية”.

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اعلنت في بيان يوم امس الثلاثاء ان كوريا الشمالية اطلقت صاروخين بالقرب من إقليم (هوانغ هيه) جنوبي كوريا الشمالية صباح امس في اتجاه البحر الشرقي.